Hassan verbreekt twaalf jaar oud werelduurrecord: 'Het is fantastisch'

Sifan Hassan heeft tijdens de Diamond League-wedstrijd Memorial Van Damme in Brussel het werelduurrecord verbroken. In een uur tijd liep de atlete 18.930 meter. Dat is ruim 400 meter meer dan het vorige record van 18.517 meter, dat sinds 12 juni 2008 in handen was van de Ethiopische Dire Tune.

Samen met elf andere atletes begon de atlete rond 19.00 uur aan haar avontuur: binnen zestig minuten ruim 46 rondjes afleggen op de atletiekbaan.

Met Hassan, al houdster van het wereldrecord op de mijl en het Europees record op de halve marathon, waren ook de Keniaanse Brigid Kosgei en Lonah Chemtai Salpeter uit Israël de favorieten. Maar in de slotminuten had de Nederlandse alleen nog concurrentie van Kosgei.

Concurrentie

In de laatste fase was al duidelijk dat het uurrecord zou sneuvelen en kwam het er op aan wie de beste sprint in de benen had. Hassan stapte enkele weken geleden tijdens de Diamond League in Monaco nog uit op de 5000 meter, maar in Brussel ontbrandde in de laatste minuut de strijd met Kosgei, winnares van de marathons van Chicago (2x) en Londen.

Het duurde echter niet lang voordat Hassan het tempo opschroefde en in een volle sprint de rest van het veld weer inhaalde. Kosgei leek even aan te haken, maar de demarrage van Hassan was haar toch te machtig.

Na afloop werd Kosgei ook nog eens gediskwalificeerd, omdat ze een voet naast de baan zou hebben gezet, Salpeter verbrak uiteindelijk ook het record met een afstand van 18.571 meter.