Vernieuwd Oranje gaat bouwen aan team met karakter op WK waterpolo

Voor van der Sloot wordt het alweer haar zevende WK en daarmee is ze een uitzondering bij het huidige Oranje. Met Maxine Schaap, Nina ten Broek en Lola Moolhuijzen zullen er drie speelsters hun debuut maken op een mondiale eindronde.

Van de dertien speelsters die actief waren op de Spelen, gaan er nog maar zeven mee naar het WK in Hongarije dat over anderhalve week begint. "Er zijn heel veel jonge meiden bijgekomen, dat zorgt voor een frisse wind", zegt Sabrina van der Sloot, die met haar 31 jaar de enige dertiger is in de vernieuwde selectie.

Er is veel veranderd bij de waterpolosters, een klein jaar nadat ze teleurstellend zesde werden op de Olympische Spelen in Tokio. Bondscoach Arno Havenga vertrok en werd opgevolgd door Evangelos Doudesis. En er staat een halve nieuwe selectie.

Maar de opvallendste nieuweling is een herintreder. Keepster Laura Aarts stopte in aanloop naar de Spelen als topsportster, omdat ze het niet eens kon worden met de bond over de voorbereiding.

De beste doelvrouw van het WK van 2015 wilde bij haar club in Hongarije blijven trainen, terwijl de rest van de selectie zich intern in Zeist voorbereidde op de Spelen. In de zomer van 2020 stopte ze zelfs, omdat het haar aan intrinsieke motivatie ontbrak om elke training tot het gaatje te gaan.

Nu is ze weer terug op een WK. "Ik heb twee jaar lang niets tot nauwelijks iets gedaan", zegt de 25-jarige Aarts. "Ik speelde mijn wedstrijden in het derde team van UZSC."

Vernieuwd Oranje klopt vice-olympisch kampioen

Onder Doudesis kende Oranje een flitsende start. In april werd het Europese finaletoernooi van de World League gewonnen. In de eindstrijd werd Europees kampioen en vice-olympisch kampioen Spanje verslagen. En in de uitzwaaiwedstrijd voor het WK werd woensdag Canada, de nummer zeven van de Olympische Spelen, geklopt.