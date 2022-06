Tiener die Oekraïne ontvluchtte 'om worstelaar te bezoeken' ontmoet held in Huizen

Een 19-jarige Oekraïense tiener met het syndroom van Down is in Huizen bezocht door zijn idool, de Amerikaanse acteur en worstelaar John Cena. Om hem te kalmeren, vertelde zijn moeder de jongen tijdens hun vlucht uit Oekraïne dat ze op reis waren om Cena te ontmoeten.

The Wall Street Journal schreef 27 mei een artikel over de vlucht van de 19-jarige Misja Rohozjyn. Met zijn moeder ontvluchtte hij het zwaar bestookte Marioepol en kwam terecht in Huizen. Tijdens de moeizame vlucht bleef de moeder haar zoon beloven dat ze Cena zouden ontmoeten.

'Op weg naar de Verenigde Staten'

In het verhaal van The Wall Street Journal vertelde de moeder van Rohozjyn dat de jongen sinds hun aankomst in Huizen nauwelijks meer uit zijn kamer kwam en huilde omdat hij Cena nog altijd niet had ontmoet. Zijn moeder bleef volhouden dat hun reis nog niet ten einde was, maar dat ze geld moesten sparen om hem in de Verenigde Staten te kunnen ontmoeten.

Cena las het artikel in de krant en besloot de tiener in Nederland te bezoeken om hem te vertellen dat zijn verhaal hem geraakt had. Volgens zijn moeder was het bezoek van Cena de eerste keer dat de jongen glimlachte sinds het begin van de oorlog.

Afgelopen zaterdag ontmoette de worstelaar zijn fan voor het eerst: