Wereldtopper Auger-Aliassime geniet in Rosmalen: 'Het is hier heel vredig'

25 jaar geleden, in 1997, won Richard Krajicek zowel het ATP-toernooi van Rotterdam als dat van Rosmalen. Geen enkele andere tennisser lukte het om beide Nederlandse toernooien in een jaar te winnen. Félix Auger-Aliassime zou het dit jaar kunnen lukken.

De Canadese toptienspeler won eerder dit jaar het ABN Amro-toernooi in Rotterdam (zijn eerste titel) en voelt zich erg op zijn gemak in Rosmalen. "Ik vind het leuk hier", zegt hij. "We spelen vaak in grote steden, maar het is soms ook leuk om in een natuurlijkere omgeving te spelen. Het is hier heel vredig. Ik vind het fijn om weken als deze te hebben."

Goede resultaten op gras

Auger-Aliassime (21) speelt donderdag in de tweede ronde van het Libéma Open tegen Tallon Griekspoor. Dat wordt zijn eerste enkelpartij op gras dit jaar, want in de eerste ronde had hij een bye.

"Ik heb de afgelopen jaren goede resultaten op gras neergezet", zegt hij vol vertrouwen. "Vorig jaar haalde ik de kwartfinales op Wimbledon en misschien wordt deze week wel mijn eerste titel op gras. Dat zou fantastisch zijn."