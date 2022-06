Volleyballers laten Japan ontsnappen in eerste duel Nations League

De volleyballers hebben woensdagavond hun eerste wedstrijd in de Nations League verloren. In de Braziliaanse hoofdstad Brasília was Japan met 3-1 te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza: 22-25 26-24 25-22 25-17.

Die nederlaag was volstrekt onnodig, want lang leek het erop dat Oranje een gewonnen wedstrijd speelde. In de tweede set werd een voorsprong van 23-18 verspeeld.

Toch biedt het vertoonde spel ook perspectief, want met Robbert Andringa als libero had het hoger ingeschatte Japan dus bijna twee sets lang geen antwoord op het spel van Oranje. Maar de mentale tik die de ploeg van Piazza wilde uitdelen, kreeg het met het plotselinge verlies van de tweede set om de oren.

Volgende duel tegen de VS

In de derde werd nog wel een achtervolging ingezet, maar ook de slordigheden slopen steeds meer in het spel van Oranje. Japan gaf de regie na het kantelpunt niet meer uit handen. Donderdag volgt een duel met het team van de Verenigde Staten, dat tot de mondiale toptien behoort.