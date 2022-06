Wekdienst 9/6: Spannende dag voor examenleerlingen • Advocaten MH17-verdachte aan het woord

Goedemorgen! Een spannende dag voor duizenden middelbare scholieren die vandaag hun examenuitslag horen, en in Maastricht is een stille tocht voor de 9-jarige Gino.

De zon laat zich af en toe zien. In een strook langs de oostgrens kan in de middag een bui vallen. Het wordt 18 tot 20 graden. De wind waait uit het westen en is matig.

Wat heb je gemist?

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord met een breed pakket aan maatregelen van de Democraten om de wapenwetgeving in de VS aan te scherpen. Daarmee kan onder meer de leeftijd waarop iemand een semi-automatisch wapen kan kopen, verhoogd worden van 18 naar 21 jaar.

Het Huis is akkoord, maar de verwachting is dat het pakket niet in deze vorm door de senaat wordt aangenomen. Met de schietpartijen in Uvalde en Buffalo vers in het geheugen is onder Democraten brede steun voor scherpere wapenwetgeving, maar onder Republikeinen is daar veel weerstand tegen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Een groep Britse mannen die een vrijgezellenfeest in Amsterdam hadden, leek dit weekend door een geschrapte vlucht vanaf Schiphol niet meer thuis te komen. Omboeken en alternatief vervoer regelen lukte niet, maar de veertien mannen lieten het er niet bij zitten; per trein, fiets, ferry, taxi's en een lift kwamen ze uiteindelijk toch thuis.

De Britse krant The Mirror noemt het een "epische reis naar huis van 370 kilometer". De mannen besloten de trein naar Calais te pakken, waar ze op de ferry naar Dover wilden stappen. Omdat daar vanwege de veiligheid geen voetgangers op mogen, kochten ze onderweg in België en Frankrijk fietsen om toch aan boord te mogen. "Ik heb twee uur op Facebook Marketplace gezeten om deals te sluiten met mensen die een fiets verkochten. De prijzen gingen van 40 tot wel 220 euro", zegt aanstaand bruidegom Alex Sisan (29).

Uiteindelijk konden ze de oversteek maken en kwamen ze met taxi's en door te liften allemaal thuis. "Het was natuurlijk wel een stressvolle ervaring. Het leek een Top Gear-challenge of iets uit een film", zegt Sisan, die het "de kers op de taart" van zijn vrijgezellenfeest noemt.