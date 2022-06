Huis van Afgevaardigden VS akkoord over wapenwet, die zal stranden in Senaat

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord met een breed pakket aan maatregelen van de Democraten om de wapenwetgeving in de VS aan te scherpen. Onder meer de leeftijd waarop iemand een semi-automatisch wapen kan kopen, kan hiermee verhoogd worden van 18 naar 21 jaar. Ook de verkoop van magazijnen met meer dan vijftien kogels en zogeheten bumpstocks - waarmee semi-automatische wapens veranderd kunnen worden in automatische - zou verboden kunnen worden.

De verwachting is echter niet dat het pakket waarmee het Huis nu akkoord is gegaan, ook in deze vorm door de Senaat wordt aangenomen. Met de schietpartijen in Uvalde en Buffalo vers in het geheugen is onder Democraten brede steun voor scherpere wapenwetgeving, maar onder Republikeinen is daar veel weerstand tegen.

Senatoren van de Democraten en de Republikeinen onderhandelen over voorstellen die minder ver gaan, maar daardoor op bredere steun kunnen rekenen in de Senaat.

Schietpartij op basisschool

De stemming in het Huis verliep grotendeels volgens de partijlijnen. Desondanks waren er in het Huis van Afgevaardigden vijf Republikeinen die zich uitspraken voor het wetsvoorstel van de Democraten. Twee Democraten stemden tegen, waarmee in totaal 223 parlementariërs voor de hervormingen waren en 204 tegen.

Voorafgaand aan de stemming kregen een overlevende en nabestaanden van de schietpartij op een basisschool in Uvalde het woord. In emotionele pleidooien vroegen ze de parlementariërs om strengere wapenwetgeving, om nieuwe bloedbaden te voorkomen.

Grondrecht

"We voeren een kruistocht voor de kinderen en - verdrietig genoeg - wordt die ook gevoerd door de kinderen zelf", zei de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Pelosi. "Het is misselijkmakend dat onze kinderen moeten leven met deze constante angst."

Ze kon op weinig steun rekenen van kritische Republikeinen, die niet willen dat het grondrecht om wapens te dragen wordt ingeperkt. "Het antwoord is niet het vernietigen van het tweede amendement van de grondwet, dat is precies wat de Democraten willen", zei Republikein Jim Jordan. Andere Republikeinen vinden dat je 18-jarigen geen wapenbezit kunt weigeren als je ze wel oud genoeg vindt om in het leger te gaan.

Vandaag stemt het Huis van Afgevaardigden ook over een wetsvoorstel waarmee het makkelijker wordt om mensen een wapenvergunning te weigeren als die mensen mogelijk een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Dit voorstel zal naar verwachting ook worden aangenomen in het Huis.