Uitstekend en gretig Jong Oranje haalt uit in Wit-Rusland: 7-0

Jong Oranje blijft dankzij een klinkende 7-0 zege in Wit-Rusland zonder puntenverlies in de EK-kwalificatiereeks. Myron Boadu, Dani de Wit (beiden twee keer), Teun Koopmeiners, Kaj Sierhuis en Abdou Harroui maakten de goals voor de ploeg van interim-bondscoach Marcel Groninger.

Koploper Nederland speelt komende dinsdag om 20.00 uur in Almere tegen Jong Noorwegen zijn zesde groepswedstrijd in groep zeven.

Tien Wit-Russen

Jong Oranje had in Zjodino vanaf het beginsignaal het initiatief en stond na de zevende minuut nog tegenover tien Wit-Russen nadat Dimitri Pristsjepa de rode kaart had gekregen.

De eerste vijf goals kwamen van de voet van drie spelers van AZ. Boadu trof na twee minuten van dichtbij het doel op aangeven van Jordan Teze en Koopmeiners verzilverde na acht minuten een strafschop na hands van Pristsjepa, Boadu maakte ook de 3-0 na goed voorbereidend werk van Ferdi Kadioglu.