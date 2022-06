Van Gaal ziet dat debutant Schouten nog geen Frenkie is: 'Maar dat wist ik al'

Van Gaal heeft extra kwaliteit De Jong nodig bij Oranje: 'Daarom is hij 112 miljoen waard' - NOS

Ondanks het moeizame spel kwam Oranje na rust toch op voorsprong. "Een mooie goal van Koopmeiners", vond Van Gaal. "Maar daarna werd het weer heel slordig. En dan gaat het publiek erachter staan, gaan ze opportunistisch spelen, gooien ze Bale erin en komt er druk op de ketel. Dat weet je." "En dus bracht ik met Frenkie de Jong en Steven Bergwijn twee balvaste spelers en dacht ik dat het over zou zijn. Maar toen viel die 1-1." Jongensboek van Schouten De Jong kwam erin voor Jerdy Schouten, die desondanks een aardig debuut maakte. De middenvelder van Bologna draaide voor rust al een paar keer weg bij een tegenstander (op z'n Frenkies) en stond na rust met een fraai passje aan de basis van de openingstreffer van Teun Koopmeiners. "Een assist bij mijn debuut", glunderde Schouten na afloop. "Hier droom je van als klein kind. Misschien voelde ik iets meer spanning dan normaal, maar de zin had wel de overhand. Ik zie dit als een échte kans, ook al is het een B-team. Mijn doel is om in dat A-team te komen, maar zover ben ik nog lang niet." Na afloop kreeg Schouten zijn eerste 'haasje'. "De bondscoach zei niets, ik moest zelf een speech houden", vertelde Schouten lachend. "Ik heb gezegd dat het een jongensdroom was om mijn debuut te maken. En dit smaakt naar meer."

Jongensboek Schouten compleet na prima debuut in Oranje: 'Hier droom je van als kind' - NOS

Desgevraagd gaf bondscoach Van Gaal wel zijn mening over de debutant. "Hij volbracht alles in zijn taken- en functiepakket. Maar hij speelt alleen maar met zijn rechtervoet en soms moet je ook je linker gebruiken om het spel sneller te maken. En toch was het al met al een goed debuut." Toch zag Van Gaal na een uur de noodzaak om De Jong en Bergwijn alsnog in te brengen en zo meer rust aan de bal te krijgen. "Hoe belangrijk Frenkie is, wist ik al. Dat hoef ik niet meer te zien. Frenkie brengt extra kwaliteit, daarom is hij ook 112 miljoen waard." Hele goede groep Negentig minuten lang viel er niet veel te beleven, op de 1-0 van Koopmeiners na dan. Maar toen de officiële speeltijd erop zat, gebeurde nog van alles. Rhys Norrington-Davies maakte in de 92ste minuut gelijk met een knappe kopbal, maar een minuut later stond het alweer 2-1. Een knappe dribbel van Frenkie de Jong, een uitstekende voorzet van Tyrell Malacia en een snoeiharde kopstoot van Weghorst zorgden alsnog voor vreugde bij Oranje. "Maar we stonden met 1-0 voor toen ze erin kwamen en daarna werd het 1-1", merkte Van Gaal fijntjes op. "Die 2-1 was een fantastisch uitgevoerde counter, ingeleid door Frenkie de Jong. Ik heb het al vaker gezegd, deze groep is een heel goede groep. Een groep die altijd tot het einde zal blijven gaan."

Noa Lang haalde dat einde net niet. Vlak voor de 1-1 moest de flamboyante aanvaller met kramp naar de kant. De acties en trucjes die we van hem kennen bleven in Cardiff achterwege, maar toch speelde Lang een belangrijke rol voor Van Gaal. Niet voor niets sprak de bondscoach: "Verdedigend was het goed, zeker nadat we gewisseld hadden van de 'Hollandse driehoek' naar twee spitsen met een tien erachter." Met die tactische driehoek bedoelde Van Gaal zijn voorste trio, waarbij Cody Gakpo en Lang in eerste instantie kort achter diepste spits Wout Weghorst acteerden. Die variant pakte niet zo goed uit. Aanvallend bleken vooral Weghorst en Gakpo te statisch om in balbezit te komen. In de eerste helft kwam Oranje zelfs tot geen enkel schot op doel. Alleen Lang bewoog af en toe tussen de linies om de ploeg een broodnodig aanspeelpunt te bieden. Showtime voor Lang Na de wisseling ging Lang als een nummer tien achter Gakpo en Weghorst spelen, kwam daardoor makkelijker aan de bal en schakelde en passant de controleur van Wales uit. Daarmee had Lang toch een belangrijk aandeel in de overwinning van Oranje, zonder zelf te schitteren. "Voetballend gezien was het niet goed, maar we hebben gewonnen en daar gaat het om toch?", stelde Lang nuchter. Wat hij dacht toen de bondscoach elf nieuwe namen op het bord schreef? "Showtime! Het is voor mij een kans op een groot podium tegen een lastige tegenstander, dus laat het dan maar zien."

Wat dacht Lang toen bondscoach elf nieuwe namen op het bord schreef? 'Showtime!' - NOS