IJshockeybond 'ziet geen heil meer' in BeNe-League en stopt er per direct mee

De Nederlandse ijshockeybond heeft besloten per direct te stoppen met de BeNe-League, de competitie tussen een aantal Nederlandse en Belgische clubs.

"Ondanks alle inspanningen van de zijde van de bond en de clubbestuurders heeft IJshockey Nederland helaas vast moeten stellen dat de door de Belgische bond verkozen uitgangspunten haaks staan op de normen, waarden en ambitieplannen van IJshockey Nederland", aldus de bond, die zich nu richt op de voorbereidingen van een sterke nationale (beker)competitie.

Bij gebrek aan voldoende draagvlak ziet de bond "geen heil meer" in een verdere samenwerking met de Belgische bond, valt verder te lezen in de verklaring. Wel heeft de BeNe-League de afgelopen jaren een positieve impuls gegeven aan de sportieve ontwikkelingen van het ijshockey in beide landen, vindt IJshockey Nederland.

Dit seizoen werd de BeNe-League voor de zesde keer gehouden. Flyers Heerenveen ging met de laatste titel aan de haal.