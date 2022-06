UEFA straft Feyenoord: deels lege Kuip, geldboete en uitduel zonder publiek

Feyenoord-supporters staken in de thuis- en uitwedstrijd tegen Marseille vuurwerk af. De Rotterdamse club had eerder dit seizoen al een voorwaardelijke straf van een uitwedstrijd zonder publiek gekregen na ongeregeldheden met fans. De UEFA maakt die straf nu definitief.

Feyenoord is door de tuchtcommissie van voetbalbond UEFA gestraft voor ongeregeldheden tijdens de duels in de halve finale van de Conference League met Olympique Marseille. Bij de eerste Europese uitwedstrijd mogen geen Rotterdamse supporters mee en bij de eerste Europese thuiswedstrijd moet de fanatieke noordtribune leeg blijven.

Naast supportersstraffen krijgt Feyenoord ook een financiële boete van in totaal 70.000 euro. De Rotterdamse club heeft dit seizoen al ruim een half miljoen euro aan boetes moeten betalen.

Feyenoord speelt komend seizoen Europa League, omdat AS Roma - de winnaar van de Conference League - in Italië al een plekje veroverde in de Europa League waardoor de plek als toernooiwinnaar doorschuift naar de verliezend finalist Feyenoord.

Ook straf Marseille en Frankfurt

Marseille werd ook gestraft. Zowel Marseille als Eintracht Frankfurt, de winnaar van de Europa League, kreeg een voorwaardelijke straf van een thuiswedstrijd zonder publiek wegens ongeregeldheden. Die straf wordt definitief als het in de komende twee jaar weer misgaat.