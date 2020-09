Beraad Ondermijning: 'Betere aanpak drugsindustrie hard nodig'

Er moet de komende tien jaar veel meer worden gedaan aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Nederland, zowel landelijk als regionaal en lokaal. Dat concludeert het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) in een manifest dat morgen verschijnt.

Liquidaties, enorme cocaïnevangsten in de Rotterdamse haven en de moord op advocaat Derk Wiersum zijn volgens het SBO slechts enkele voorbeelden van de steeds verder uit de hand lopende drugsindustrie in Nederland. "Ons land heeft de afgelopen jaren tal van waarschuwingen gehad", stelt het rapport. "Het gaat om de erkenning dat we de drugscriminaliteit massiever, innovatiever, sneller en breder moeten aanpakken dan tot nu toe."

Het SBO is een overleggroep met onder meer het OM, de Nationale Politie, de Belastingdienst, verschillende ministeries en stedennetwerken als de Nederlandse gemeenten (VNG) en de G40.

Hogere straffen en meer kroongetuigen

Het rapport, dat is opgesteld door onder andere SBO-voorzitter en voormalig burgemeester van Tilburg Peter Noordanus, liegt er niet om: er moet veel gebeuren en snel.

"We realiseren ons onvoldoende dat de verschillende incidenten, zoals de opgerolde cocaïnewasserij in Nijeveen en de martelkamers in Brabant, staan voor een grote georganiseerde drugsindustrie in ons land", zegt Noordanus tegen de NOS. "En die kun je alleen terugdringen door er met een meerderjarig, integraal plan aan te gaan werken."