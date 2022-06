Oranje verslaat Wales in extra tijd, met nieuw basiselftal en twee debutanten

In het Nations League-duel dat in het teken stond van experimenteren en 'b-elftallen' heeft het Nederlands elftal met 2-1 gewonnen van Wales. Teun Koopmeiners scoorde vlak na rust, in de blessuretijd kwam Wales langszij en direct daarna kopte Wout Weghorst de winnende goal binnen.

Slecht was het niet, maar het was verre van sprankelend in Cardiff, tot de blessuretijd. Want vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd roken de Welsh, toen Oranje met de gedachten al in de kleedkamer zat, dat er nog wel een gelijkspel in zat. Rhys Norrington-Davies klopte Hans Hateboer in de lucht voor de 1-1.

In de allerlaatste seconden drong Nederland nog aan en belandde een voorzet van Tyrell Malacia op het hoofd van Weghorst, die zijn derde treffer maakte in Oranje.