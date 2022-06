Belgen spoelen Oranje-kater van zich af met 6-1 zege op Polen in Nations League

België heeft in de Nations League de kater van de nederlaag tegen het Nederlands elftal van zich afgespoeld met een zege op Polen. Het werd 6-1 in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

De klok gaf pas vijftien minuten aan toen Michy Batshuayi al drie grote kansen had gehad. De eerste was al na vier minuten. Toen raakte hij, na een mooie pass van Kevin De Bruyne, de paal. Even later schoot hij raak, maar stond hij buitenspel.

Bij zijn derde mogelijkheid liep Batshuayi zichzelf met de bal aan de voet vrij in het strafschopgebied. Het schot dat hij daarna produceerde vloog echter recht op doelman Bartlomiej Dragowski af.

Polen op voorsprong

Tegen de verhoudingen in viel het eerste doelpunt aan de andere kant. Sebastian Szymanski zag dat spits Robert Lewandowski zich had ontdaan van de Belgische verdedigers en bediende hem perfect. Lewandowski controleerde de bal, tikte hem langs doelman Simon Mignolet en kon zijn 76ste doelpunt in Poolse dienst bijschrijven.

Vlak voor rust maakten de Belgen verdiend gelijk. Op een schot van De Bruyne kon Dragowski nog redding brengen, maar op een fraaie uithaal van Axel Witsel had de Poolse doelman geen antwoord meer.