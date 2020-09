België in de ban van dood student, die overleed na heftige ontgroening

Ze dwongen hem om een liter gin te drinken en heel veel bier. Toen hij zo goed als bewusteloos was, plasten ze over hem heen. Vervolgens werd hij in bed gelegd, maar alle kranen in z'n studentenkamer werden afgeplakt zodat hij geen water kon drinken.

Sanda Dia was al derdejaars student toen hij lid wilde worden van Reuzegom. Hij deed een ingenieursopleiding in Leuven en had een uitgebreide vriendenkring in de omgeving van Antwerpen. Die vrienden vinden het onbegrijpelijk dat juist Dia bij zo'n elitair dispuut als Reuzegom wilde.

Elite van Vlaanderen

Reuzegom levert de elite van Vlaanderen af. De oud-ledenlijsten zijn na de dood van Dia niet meer op internet te vinden, maar er staan rechters, advocaten en topmensen uit het bedrijfsleven op. Zoals in Nederland het corps garant staat voor goede contacten in de toekomst, zo staan Reuzegom en andere 'studentenkringen' dat in Vlaanderen. En Reuzegom is heel wat kleiner dan een vereniging als Vindicat. Zo'n 20 studenten zijn lid, dus de banden zijn nauw.

Bij zo'n elitaire vereniging hoort wel vaker een extreme ontgroening, maar de Reuzegommers maakten het wel heel bont. Gemalen muizen eten, alcohol drinken tot bewusteloosheid aan toe en veel kou lijden. In de aanloop naar de ontgroening van Dia had één van de leden beloofd van dit jaar "een gestoord bruut jaar" te maken.

'Gestoord bruut jaar'

Over dat gestoord brute jaar komen de laatste weken in Vlaamse kranten steeds meer details naar buiten. Dia en z'n twee medestudenten moesten de kop van een levende aal afbijten, ze moesten lang door een ijskoude sloot zwemmen en zelfs kopje onder terwijl het buiten maar 6 graden was en ze moesten, terwijl ze al voor een groot deel uitgedroogd waren, veel visolie drinken.

Bovendien werd Dia racistisch bejegend. De beheerder van een studentencafé was erbij toen hij herhaaldelijk werd geroepen met het woord 'neger'. De jongens zouden ook hebben gezegd dat 'zwarten voor blanken moeten werken'.

Vervolging of niet?

Dia overleed een paar dagen na zijn ontgroening in het ziekenhuis in Antwerpen. Het is duidelijk dat zijn dood een direct gevolg was van de ontgroening, maar de vraag is of er ook vervolging komt. De universiteit van Leuven deed vrijwel niets. Een paar van de leden van Reuzegom moesten een taakstraf uitvoeren en een essay schrijven over studentenontgroeningen. Ze konden allemaal blijven studeren.

De middelbareschoolvrienden van Dia vrezen dat de goede contacten van de Reuzegommers, vervolging in de weg kunnen staan. De advocaat van Dia's familie stelt zelfs dat hij bijna geen neutrale rechtbank in Vlaanderen kan vinden. Overal is wel een band met Reuzegom te vinden.

Maar ook de advocaten van de verdediging klagen. De Reuzegommers zijn nu al veroordeeld, zeggen ze, nog voordat er een proces is geweest. Het politierapport is in handen van vrijwel alle kranten, terwijl dat niet mag.

Vandaag zou de eerste zitting zijn, waar zou worden besloten of de betrokken studenten worden vervolgd, maar die werd direct al uitgesteld. De advocaten van de verdediging willen eerst meer onderzoek. Dat kan maanden duren. In december is het al twee jaar geleden dat Dia overleed, maar de kans dat de betrokkenen dan voor de rechter zijn verschenen is heel klein.