Sprinter Kooij duikt als eerste de bocht in en sprint naar zege in ZLM Tour

De eerste etappe was een soort avondcriterium van 102,5 kilometer verdeeld over acht rondjes van het Zeeuwse Kappelle naar Wemeldinge en weer terug naar Kapelle.

Local heroes

En dus was het niet toevallig dat Wesley Mol als eerste de aanval koos. De 23-jarige renner van de Duitse continentale formatie Bike Aid is namelijk geboren en getogen in Kappelle. Dat kon Thijs de Lange (Metec) uit het naburige Kattendijke natuurlijk niet op zich laten zitten en dus meldde hij zich met drie vluchtgenoten bij Mol in de aanval.

Halverwege namen de drie WorldTour-ploegen in de koers - Ineos, Jumbo-Visma en DSM - het heft in handen en verdween de voorsprong als sneeuw voor de zon. Sterker, met Jhonatan Narvaez en Magnus Sheffield (Ineos) sleurend op kop werd het peloton zelfs even in waaiers getrokken, maar lang duurde dat niet.