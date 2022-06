Geen meerderheid voor wetsvoorstel totaalverbod consumentenvuurwerk

Jaarlijks honderden mensen met letsel, dieren in stress en paniek, hulpverleners die overbelast worden en doodsangsten uitstaan, heel veel vernielingen en vervuiling voor de natuur: voor GroenLinks en de Partij voor de Dieren alle reden om consumentenvuurwerk te verbieden, maar vanavond werd in de Tweede Kamer duidelijk dat een verbod er niet in zit.

Regeringspartijen CDA en VVD zijn tegen, net als de PVV, Forum voor Democratie, de Groep Van Haga, JA21, de BBB en de SP. Op een andere dag gaan debat en stemming nog verder, en sommige partijen twijfelen nog, maar nu al is duidelijk dat het met 86 tegenstemmers en 64 voorstemmers geen haalbare kaart is.

GroenLinks en de PvdD betogen juist dat de voordelen van dit jaarlijkse 'feest' niet meer opwegen tegen de nadelen, en kwamen met een wetsvoorstel dat regelt dat alle consumentenvuurwerk verboden wordt.

Een meerderheid van de gemeenten in ons land is het met ze eens: twee op de drie gemeenten willen helemaal van het consumentenvuurwerk af, bleek uit onderzoek eerder dit jaar. De schade die het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt vinden de gemeenten te groot.

Maar tegenstanders van het verbod in de Kamer zeggen dat een algeheel verbod op consumentenvuurwerk helemaal niets oplost.

De afgelopen jaarwisseling was er vanwege corona éénmalig een algeheel verbod. Volgens de SP gelden er zonder dat verbod de komende Oud en Nieuw nu ook al veel strengere regels en gaat het nu in de praktijk om "het laatste restje consumentenvuurwerk".

De partij vindt dat er nu eerst gekeken moet worden hoe het met deze regels loopt. Een probleem is er wel, zegt Tweede Kamerlid Van Nispen, vooral met "jonge mannen die zich niet kunnen beheersen". Maar het aannemen van dit voorstel gaat niets oplossen, denkt hij, omdat de problemen met illegaal vuurwerk er niet door verdwijnen.

NOS op 3 legt in deze video uit hoe het vuurwerkbeleid de afgelopen jaren is veranderd: