Jong Oranje zeker van EK na gelijkspel Zwitserland: 'Even bellen met Van Gaal'

Jong Oranje gaat naar het EK van 2023. Door een 1-1 gelijkspel van Jong Zwitserland tegen Jong Moldavië kan Nederland in de kwalificatiegroep niet meer ingehaald worden door de Zwitsers.

Met nog één wedstrijd te spelen, zaterdag tegen Jong Wales, kan trainer Erwin van de Looi zich opmaken voor het eindtoernooi in Roemenië en Georgië.

Van de Looi werd verrast door zoon

De bondscoach zag het puntenverlies van concurrent Jong Zwitserland niet aankomen. "We waren vandaag vrij. Na tien minuten keek ik even naar de stand en toen stond Zwitserland al met 1-0 voor", vertelt Van de Looi in Langs de Lijn En Omstreken.

"Toen ik in Zeist aankwam, kreeg ik een appje van mijn zoon met een felicitatie. Toen pas had ik in de gaten dat het 1-1 was geworden. Daarna ging het in de groepsapp wel even los. We stappen toch iets anders het vliegtuig in naar Wales nu."