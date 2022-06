Na Giro-geluk, nu pech: bergkoning Bouwman breekt pols bij mountainbiken

Anderhalve week geleden leefde Koen Bouwman op een roze wolk. Of eigenlijk een blauwe, want die kleur heeft de trui van de winnaar van het bergklassement in de Giro d'Italia.

Bouwman werd niet alleen de eerste Nederlander die de bergtrui won in de Giro (en na Joop Zoetemelk, Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse pas de vierde Nederlandse bergkoning in een grote ronde), ook ging hij naar huis met twee ritzeges.

Heel lang heeft de 28-jarige Ulftenaar niet kunnen genieten van het succes. Woensdag kwam de klimmer van Jumbo-Visma namelijk ten val tijdens een mountainbiketochtje en hij brak daarbij zijn linkerpols.

Geen Zwitserland

Door de blessure mist Bouwman in ieder geval de Ronde van Zwitserland, waar hij zondag de draad weer zou oppakken. Ook het Nederlands kampioenschap op de VAM-berg op 24 juni lijkt voor hem te vroeg te komen.

De Tour de France stond niet op het programma van Bouwman.

Bekijk hieronder de samenvattingen van de twee etappes in de Giro d'Italia die Koen Bouwman op zijn naam schreef.