Streep door celstraffen 'drugsuithalers': 'Dit is een enorme domper'

Zeven mannen die begin dit jaar werden opgepakt op de Rotterdamse Maasvlakte, hoeven toch niet de cel in. Het gerechtshof acht niet bewezen dat ze daar cocaïne uit zeecontainers probeerden te halen en heeft de mannen daarom in hoger beroep een taakstraf gegeven. De uitspraak is een gevoelige nederlaag voor het Openbaar Ministerie (OM), dat spreekt van een "enorme domper".

In eerste instantie kregen de zeven mannen zwaardere straffen. De Rotterdamse rechtbank legde eind februari drie tot zes maanden celstraf op. Maar het OM vond die straffen te laag en ging in hoger beroep. Bij het hof werd tot 17 maanden cel en een jarenlang toegangsverbod tot Nederlandse havens geëist. De advocaten van de verdachten vonden dat te hoog - zeker voor jongens die voor het eerst op een terminal worden betrapt.

Het gerechtshof geeft de advocaten daarin gelijk, ook omdat niet kan worden bewezen dat de verdachten zich met criminele zaken bezighielden. Het oordeel luidt nu: negentig uur taakstraf plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Dit zou volgens het hof genoeg moeten zijn om andere mensen die ongevraagd de haventerminal bezoeken, af te schrikken.

Teleurgesteld

Het Rotterdamse OM is teleurgesteld, zegt een woordvoerder tegen RTV Rijnmond. "We doen er alles aan om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. Hogere straffen hadden daar zeker bij kunnen helpen. Maar de uitspraak betekent niet dat uithalers nu vrij kunnen rondlopen op haventerreinen, want de wet blijft nog steeds van kracht."