De 'asielcrisis' in vijf grafieken: 'Systeem niet langer houdbaar'

Het EU-gemiddelde wordt omlaag getrokken door enkele Scandinavische en met name de Oost-Europese landen, die zeer terughoudend zijn bij de opvang van asielzoekers. Dat geldt dan weer niet voor Oekraïense vluchtelingen; in Polen zijn er bijna 4 miljoen geregistreerd.

Hoe komt het dan dat de asielopvang in Nederland toch zo verstopt is? Daar zijn verschillende oorzaken voor. Een ervan is dat nog altijd de opvangcapaciteit wordt op- en afgeschaald al naar gelang de instroom. "Zeker na de Syriëcrisis hebben wij en anderen voorgesteld om buffers aan te houden", zegt Andrea Vonkeman van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Nederland. "In plaats daarvan zijn er destijds veel asielzoekerscentra gesloten toen het na de 'Turkijedeal' weer rustiger werd. Op zich best begrijpelijk, maar het heeft wel gewerkt als een katalysator voor de problemen die we nu hebben."

Begin 2020 spraken gemeenten, de toenmalige staatssecretaris Broekers-Knol en opvangorganisatie COA met elkaar af om flexibeler te gaan werken. Maar dat plan lijkt tot nu toe vooral een papieren tijger. In elk geval werd het coronajaar 2020 niet gebruikt om te beginnen met een ander soort centra, dat makkelijker kan 'meeademen' met de instroom.

Een ander, oplopend probleem is dat van de woningnood. Die leidt ertoe dat statushouders, die dus met succes een aanvraag hebben gedaan, niet of nauwelijks aan sociale huurwoningen kunnen komen. Daardoor zitten er veel mensen in de azc's die daar eigenlijk al lang weg zouden moeten zijn.