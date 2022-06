Gewapende man wilde conservatieve Amerikaanse rechter Kavanaugh vermoorden

In een voorstad van Washington is vannacht een man aangehouden in de buurt van het huis van rechter Brett Kavanaugh. Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij Kavanaugh wilde vermoorden. Hij is aangeklaagd voor poging tot moord op een rechter van het Hooggerechtshof.

Nicholas John Roske is een 26-jarige inwoner van Californië. Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij boos was over het het voornemen van het Hooggerechtshof om het landelijk geldende recht op abortus af te schaffen en ook over schietpartijen zoals vorige maand op een basisschool in Uvalde. Hij gelooft dat Kavanaugh mogelijk nog deze maand bij een stemming in het Hooggerechtshof voor versoepeling van de wapenwetgeving zal stemmen.

Rosk liet zich even na 01.00 uur plaatselijke tijd door een taxi in de buurt van de woning van Kavanaugh afzetten. Hij was in het zwart gekleed en had onder meer een pistool, munitie, een mes, ducttape, tiewraps en pepperspray bij zich. Hij zei tegen de politie dat hij het huis wilde binnendringen om Kavanaugh te vermoorden. Hij had het pistool speciaal voor dat doel aangeschaft. Daarna zou hij zichzelf ombrengen.

Rechters van het Hooggerechtshof worden sinds het lekken van het voorlopige abortusstandpunt permanent bewaakt. Twee federale agenten die daarvoor waren aangesteld, zagen Rosk uit de taxi stappen maar hadden geen argwaan.

Rosk werd pas aangehouden nadat hij 911 had gebeld om te zeggen dat hij zelfmoordplannen had, dat hij Kavanaugh wilde doden en dat hij diens adres op internet had opgezocht. Terwijl hij nog aan het bellen was, werd hij door twee plaatselijke agenten opgepakt.