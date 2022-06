Gerechtshof veroordeelt man tot levenslang voor oorlogsmisdrijven in Ethiopië

Een 67-jarige Ethiopische Nederlander moet levenslang de cel in voor oorlogsmisdrijven die hij in de jaren 70 heeft gepleegd in Ethiopië, heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald.

De verdachte, Eshetu A., was vertegenwoordiger van het militaire Derg-regime van toenmalig president Mengistu, dat in de jaren 70 in een hevig conflict verwikkeld was met oppositiepartij EPRP.

A. was gestationeerd in de noordelijke provincie Gojjam. Derg-leden pleegden daar vanaf februari 1978 oorlogsmisdrijven, zo oordeelt het Haagse hof. Honderden burgers werden opgepakt en onder slechte omstandigheden vastgehouden, sommigen werden in het detentiekamp gemarteld.

A. zou zonder enige vorm van proces straffen hebben opgelegd aan grote aantallen gevangenen, waaronder de doodstraf. "Deze doodstraffen werden op bevel van de verdachte en op gruwelijke wijze uitgevoerd. De meeste slachtoffers waren jonge mensen, veelal studenten," aldus het hof.

Nederlandse nationaliteit

Persbureau ANP meldt dat de verdachte in 1990 als asielzoeker naar Nederland kwam en uiteindelijk de Nederlandse nationaliteit kreeg. Hij woonde in Hilversum tot hij in 2015 werd opgepakt.

Eerder kreeg A. al levenslang opgelegd door de rechtbank in Den Haag. De verdachte en het OM gingen toen beiden in hoger beroep.

Wegens gezondheidsredenen kon de verdachte de zaak niet in de rechtszaal bijwonen. Daarom hield het hof de zaak een aantal dagen in de gevangenis waar de verdachte in hechtenis zit. De andere dagen woonde de verdachte de zitting via videoverbinding bij.