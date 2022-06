Twee doden in huis Den Bosch blijken moeder en dochter

De twee doden die vorige week donderdag zijn gevonden in een huis in Den Bosch blijken een 64-jarige vrouw en haar 35-jarige dochter te zijn. Er is volgens de politie "geen enkele aanwijzing dat er andere mensen betrokken zijn geweest" bij hun dood.

De identiteit van de vrouwen moet officieel nog worden vastgesteld, maar volgens de politie "duiden alle sporen erop dat het om de bewoners gaat", meldt Omroep Brabant.

Het vermoeden dat de aangetroffen lichamen van de bewoners waren, was er al snel, maar de omstandigheden waaronder zij werden gevonden maakt identificatie lastig. De vrouwen lagen er al langere tijd.

Lang niet gezien

Eerder wilde de politie een misdrijf niet uitsluiten. Wat er precies gebeurd is in de woning blijft nog onduidelijk.

Een buurtbewoner alarmeerde vorige week donderdag de politie, omdat de bewoners van het huis al langere tijd niet meer waren gezien. Toen agenten poolshoogte gingen nemen, troffen ze de vrouwen levenloos aan.