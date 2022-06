Filmproducent Weinstein vervolgd voor aanranding in VK

De veroordeelde Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein wordt in Engeland vervolgd voor het aanranden van een vrouw. De nu 70-jarige Weinstein zou de vrouw in 1996 in Londen hebben betast.

#MeToo

Hollywood-producent Harvey Weinstein wordt in het najaar van 2017 door verschillende actrices beschuldigd van seksueel geweld. The New York Times en tijdschrift The New Yorker brengen de aantijgingen van onder meer actrices Rose McGowan en Ashley Judd als eerste naar voren.

In de dagen en weken die volgen komen tientallen andere vrouwen, onder wie Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie, in verschillende media met verhalen over seksueel overschrijdend gedrag door de filmproducent.

De onthullingen over Weinstein leiden op sociale media tot wat bekend is komen te staan als de #MeToo-beweging. Vrouwen delen maandenlang in groten getale hun ervaringen met seksueel wangedrag door (machtige) mannen.

Weinstein wordt in maart 2020 door een jury in New York veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor aanranding en verkrachting van twee vrouwen. Er loopt nog een rechtszaak in Los Angeles over de vermeende aanranding en verkrachting van vijf vrouwen.