Meer loon en extra handen moeten personeelstekort Franse ziekenhuizen tegengaan

De Franse regering heeft 24 uur na een nationale actiedag in de zorg een eerste serie maatregelen bekendgemaakt om de personeelstekorten in ziekenhuizen aan te pakken.

De betaling voor overuren wordt verdubbeld; medisch studenten die klaar zijn met hun studie mogen meteen aan de slag, zonder dat ze nog hoeven te wachten op hun diploma; en gepensioneerd zorgpersoneel mag aan het werk zonder dat hun loon wordt verrekend met hun pensioen.

Dinsdag werd in meer dan 50 steden nog gedemonstreerd en gestaakt door zorgpersoneel, dat zich vooral beklaagt over de tekorten aan menskracht aan het bed.

Alle patiënten verhuisd

De Federatie van Ziekenhuizen stelt dat driekwart van de ziekenhuizen met personeelstekorten kampt. Op zo'n 120 eerstehulpposten worden patiënten geweigerd bij gebrek aan personeel.

In het hele land sluiten eerstehulpposten en bijvoorbeeld kraamklinieken de deuren, soms alleen 's avonds, maar soms ook helemaal. In Parijs ging begin deze maand een geriatrisch ziekenhuis dicht: alle patiënten werden verhuisd naar andere ziekenhuizen.

'Er gaan doden vallen'

"We moeten oplossingen vinden zodat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft", zegt minister Brigitte Bourguignon (Volksgezondheid). De maatregelen die zij nu neemt zijn de eerste in een serie, zei ze, om vooral problemen in de zomer te voorkomen. Dan gaat zorgpersoneel op vakantie, wat met de huidige krapte tot acute problemen zou leiden. "Er gaan doden vallen", waarschuwden negen zorgvakbonden gisteren in een gemeenschappelijke verklaring.

De regering wil later met meer plannen komen voor de ziekenhuizen. President Macron heeft een speciaal onderzoek gelast dat in hoog tempo, uiterlijk eind deze maand, moet uitwijzen waar de knelpunten zitten en wat de oplossingen zijn.