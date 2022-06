De Franse anti-stem verbaast de achterban van Macron

Alle mensen die hij kent hebben radicaal gestemd, tégen de regering. "In de steden hebben mensen baat bij de globalisering. Wij spelen geen rol. Daarom stemmen we hier anders", zegt een gemeenteraadslid.

"We zijn verraden", vindt de gepensioneerde boer Philippe Gazanion. "Wij met onze eenvoudige waarden. Wij lijken die domme boeren die er niks van begrepen hebben. Dat gevoel krijgen we. Maar ze moeten beseffen dat wij er nog zijn en dat we het platteland levend houden."

Vijftien kilometer verderop werkt Jerôme Vachey als leraar op een schooltje met één klas. Achttien kinderen uit de regio krijgen er les. "Er is echt een breuk. Wij maken de natuur dagelijks mee en dan komen stadsmensen ons de les lezen. Zeggen dat we de natuur moeten respecteren, terwijl zij in de stad zitten en de natuur respecteren aan de hand van protocollen."

"Verdedigt de regering het belang van de Fransen of van de multinationals?" vraagt de burgemeester zich af. "Het boerenland interesseert ze niet. Die wereld is economisch niet interessant, je kunt er geen geld mee verdienen. Dus laten ze ons vallen."

De mondialisering straft deze regio's, zegt Petit. "We worden beconcurreerd door landen die zich niet aan dezelfde regels houden als wij en daarom redden we het niet."

Franck Petit, burgemeester van het kleine dorp Alleyras, ziet woede bij zijn inwoners. "Een diepe woede die niet geuit wordt. In de stad wordt gedemonstreerd omdat de diesel 5 cent duurder wordt en het minimumloon 1200 euro is. Hier verdienen de mensen 300, 400 euro. Ze demonstreren niet, ze gaan aan het werk."

Vooral in kleine dorpen op het platteland zijn mensen ontevreden. In de Auvergne, in het centrum van Frankrijk, werd vroeger op traditionele partijen gestemd. Maar dat is veranderd. Nu brengen de meeste kiezers er een proteststem uit.

Sla kweken in het centrum

Metropool Lyon - soms zelfs "Macron City" genoemd - is hét voorbeeld van een jonge, dynamische economie, zoals president Macron die graag voor ogen heeft. Tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen stemden driekwart van de kiezers op de president, veel meer dan het landelijk gemiddelde.

Een gerestaureerde voormalige fabriek dient er als broedplaats voor creatieve startups. De jonge ondernemers geloven er in hun president, in de hervormingen die hij wil doorvoeren, in de voordelen van de Europese Unie en de globalisering. Ze kijken met verbazing naar Fransen die nationalistisch stemmen, de anti-stem. Mensen die veranderingen willen tegenhouden.

Hugo Jacomelli ziet juist dat Frankrijk ondernemers snel financiële steun en juridische hulp biedt. Hij ontwikkelt verticale boerderijen en in het centrum van Lyon wordt dit najaar zijn eerste sla-kwekerij geopend. Tachtigduizend euro investering kreeg hij voor zijn bedrijf. "In een gebouw van 300 m2 produceren we net zoveel als op 3 hectare landbouwgrond."

Is de slakwekerij geen concurrentie voor de boeren die het toch al moeilijk hebben? Jacomelli vindt van niet: "De boer die zijn sla van het land haalt, dat bestaat niet meer. Alles groeit in enorme Nederlandse en Spaanse kassen en wordt dan naar Frankrijk vervoerd."

Hervormingen

Antonin Guy, de jonge CEO van WeCount dat de CO2-footprint berekent van bedrijven, is optimistisch over de toekomst onder Macron. Zijn bedrijf heeft al contracten met een honderdtal Franse ondernemers. "We definiëren een doel om de akkoorden van Parijs te respecteren. Tussen 2020 en 2030 moet een bedrijf de CO2-emissie met 30 procent verminderen. Daarna werken we uit hoe die bedrijven dat één voor één kunnen bereiken."

De jonge ondernemers zien de scheuring in hun land, maar hopen dat Macron met een meerderheid in het parlement zijn hervormingen kan doorvoeren. Guy: "En dat de klimaatproblematiek zo belangrijk is voor de hele bevolking, dat het ons samenbrengt. Want we worden allemaal geraakt en we kunnen allemaal een rol spelen."

"Macron maakt het mogelijk dat je projecten kunt doorvoeren", zegt Jacomelli. "Projecten die de wereld kunnen verbeteren. Daardoor zal de angst bij de bevolking voor vernieuwing uiteindelijk afnemen."

De kloof tussen radicaal rechts en radicaal links in Frankrijk is zichtbaar in de Auvergne.