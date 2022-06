Ganna troeft Van Aert opnieuw af in secondenspel: 'Control-C, control-V van WK'

In de tijdrit was van te vroeg juichen geen sprake. Terwijl Ganna al uren op de hotseat had doorgebracht, ging Van Aert als laatste van start. Bij het eerste tussenpunt was hij de eerste die de tussentijd van Ganna wist te verbeteren, maar bij het tweede tussenpunt was 7 seconden bonus veranderd in een achterstand van 9 seconden.

Alleen in de eerste etappe slaagde de Belg daarin. In de tweede kwam de achtervolging te laat op gang en dinsdag maakte Van Aert zelf een - naar eigen zeggen - beginnersfout, door te vroeg te juichen.

Vorig jaar moest Van Aert tijdens het WK in eigen land ook al nipt zijn meerdere erkennen in de Italiaanse tijdritmachine, die in Brugge uiteindelijk zes seconden sneller bleek. Ganna had bovendien het voordeel dat hij zich de afgelopen dagen kon sparen voor de tijdrit, terwijl Van Aert elke dag om de dagzege streed.

Over een kleine maand begint de Tour de France met een tijdrit in Kopenhagen. Of we daar weer een duel tussen de twee titanen zullen zien, is niet zeker. Net als bij Jumbo-Visma zijn de startplekken bij Ineos namelijk duur. "We zullen zien", besloot Ganna met een mysterieus glimlachje.

"Het was een lange dag in de hotseat", glunderde Ganna na afloop. "Natuurlijk maakte ik me zorgen toen Van Aert sneller was bij het eerste tussenpunt. Dit was Control-C, Control-V (een verwijzing naar de sneltoetscombinatie voor knippen en plakken, red.) van de wereldkampioenschappen. Gelukkig met dezelfde uitkomst."

In de laatste kilometers keek Van Aert de voor hem gestarte Victor Lafay en David Gaudu in de rug en dat inspireerde hem tot een eindsprint, maar uiteindelijk strandde de Belg op slechts twee seconden van Ganna.

Ganna heeft namelijk aangekondigd om na zijn debuut in de Tour de France het werelduurrecord aan te vallen. Dat record staat sinds 16 april 2019 op naam van Victor Campenaerts, die op hoogte in het Mexicaanse Aguascalientes tot 55,089 kilometer kwam.

Vandaag raffelde Filippo Ganna de 31 kilometer af met een gemiddelde van 53,850 kilometer per uur. In augustus wil hij nog wat sneller gaan op de wielerbaan van het Zwitserse Grenchen.

Van Aert deed wel goede zaken in het algemeen klassement en verstevigde zijn eerste plaats. De voorsprong op nummer twee Mattia Cattaneo (QuickStep) is al 53 seconden. Roglic, de vooruitgeschoven kopman van Jumbo-Visma deze Dauphiné, is derde op 56 seconden, ploeggenoot Vingegaard vierde op 1.26.

Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe) was de beste Nederlander in de tijdrit. Hij eindigde als vijftiende en is nu elfde in het klassement op 2.02 van Van Aert. Steven Kruijswijk, die zich deze week vooral in de Tourploeg van Jumbo-Visma wil rijden als meesterknecht, werd 42ste in de tijdrit op 2.33 van Ganna.

Froome is demonen aan het verdrijven

Hoewel hij geen rol speelde in de top, verdient viervoudig Tourwinnaar Chris Froome ook een bijzondere vermelding. Froome, uitkomend voor Israel-Premier Tech, werd 64ste op 3.06 van de winnaar.

Voor de 37-jarige Brit was dat het beste resultaat in een tijdrit in de afgelopen jaren. En dat in de koers, die hem in 2019 bijna zijn leven kostte.