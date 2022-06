Posters in auto van man die op voetgangers Berlijn inreed, motief nog onduidelijk

In de auto van de man die vanmorgen op voetgangers in Berlijn inreed zijn posters over Turkije gevonden. Het is onduidelijk of de man daar een bedoeling mee had. De auto is van zijn zus. De politie heeft niet gezegd wat er precies op de posters staat.

Eerder spraken Duitse media van een brief met een bekentenis. "Het was in ieder geval geen ongeluk, hij is een herrieschopper, een ijskoude moordenaar", zei een betrokkene bij het onderzoek tegen de krant Bild.

Rond 10.30 uur reed de bestuurder met een kleine personenauto in de buurt van de Gedächtniskirche een trottoir op waar op dat moment mensen liepen, onder wie scholieren uit de deelstaat Hessen.

Een 51-jarige lerares werd gedood, een leraar en een aantal scholieren raakten gewond. Volgens de brandweer zijn zes mensen in levensgevaar en drie anderen zwaargewond geraakt. Ook zijn er meerdere lichtgewonden.