Pamfletten in auto van man die op voetgangers Berlijn inreed, motief nog onduidelijk

Eerder spraken Duitse media van een bekentenis. "Het was in ieder geval geen ongeluk, hij is een amokmaker, een ijskoude moordenaar", zei een betrokkene bij het onderzoek tegen de krant Bild .

De man die vanmorgen op voetgangers in Berlijn inreed heeft pamfletten in de auto achtergelaten. Daarin staat iets over Turkije, zegt de politie. Wat precies is niet bekendgemaakt.

De auto strandde in de etalage van een winkel. Omstanders konden voorkomen dat de bestuurder ervandoor ging en droegen hem over aan de politie. Het is een 29-jarige Duitser van Armeense afkomst die in Berlijn woont. Volgens Bild was hij vanwege vermogensdelicten bekend bij de politie.

De Schots-Amerikaanse acteur John Barrowman was ooggetuige van het ongeluk. Hij vertelde op Twitter dat een auto over een langere afstand over de stoep reed, daarbij meerdere mensen raakte en eindigde in de etalage van een Douglas-filiaal: