Wiebes wint weer en neemt leiding over in Women's Tour

Rijd niet met Lorena Wiebes naar de streep, want in de sprint ben je kansloos. In het regenachtige Gloucester liet de 23-jarige Nederlandse na 107,9 kilometer de rest in de massasprint met gemak achter zich. Alexandra Manly (BikeExchange) en Coryn Labecki (Jumbo-Visma) kwamen op een fietslengte over de finish in de derde etappe van de Women's Tour.

Het is de tweede overwinning van Wiebes op rij - dinsdag sprintte ze ook al onbedreigd naar de ritwinst - en de 46ste overwinning uit haar carrière. De Team DSM-renster neemt ook de leiding over in het algemeen klassement. Op 0,13 seconden volgen Sofia Bertizzolo (UAE) en Manly.