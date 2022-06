Turnsters eisen 1 miljard dollar van FBI in zaak rond misbruik turnarts Nassar

Tot de groep eisers behoren olympisch kampioenen Simone Biles, Alexandra Raisman en McKayla Maroney. De meerderheid van de (oud-)turnsters zegt dat de voormalige arts van de Amerikaanse bond hen heeft misbruikt, nadat in 2015 bij de FBI al melding was gemaakt van het misbruik.

De federale wetgeving geeft een overheidsinstantie als de FBI zes maanden de tijd om te reageren op de claim van de (oud-)turnsters. Afhankelijk van de reactie van de dienst kunnen er rechtszaken volgen.

Nassar werd begin 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar vanwege het seksueel misbruik van honderden jonge turnsters.

Simone Biles en drie andere turnsters getuigden in 2019 in de Amerikaanse Senaat over het misbruik. "Het hele systeem is schuldig", zeiden ze toen: