Rusland en Turkije bespreken zonder Oekraïne mogelijke 'graancorridor'

Rusland en Turkije hebben een plan besproken om de export van Oekraïens graan mogelijk te maken. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu zei na het gesprek met zijn Russische ambtgenoot Lavrov in de Turkse hoofdstad Ankara dat er een "haalbaar" voorstel voor een zogenoemde graancorridor op tafel ligt. Naast Turkije zou de VN een rol moeten spelen in het plan voor een veilige export van graan via de Zwarte Zee. Wel zijn er nog meer gesprekken nodig met Kiev en Moskou over onder meer veiligheidsgaranties, zei Cavusoglu. Er was geen afvaardiging van Oekraïne uitgenodigd voor het overleg.

Correspondent Turkije Mitra Nazar: "Oekraïne is not amused over deze besprekingen. Het land zegt niet betrokken te zijn geweest bij wat voor optionele deal dan ook en vreest dat zo'n corridor misschien misbruikt zal worden voor een aanval op Odessa. Maar dit is ook een diplomatiek verhaal, waarbij Turkije veel in de melk te brokkelen heeft. Het land heeft goede banden met Oekraïne, veel belangen in Rusland, controleert met de Dardanellen en de Bosporus twee zeestraten en heeft ook zelf graan nodig. Er is veel te onderhandelen in dat opzicht. Verder wil president Erdogan graag de rol van neutrale bemiddelaar spelen. En als hij de geschiedenis in kan gaan als degene die de globale voedselcrisis stopte, doet hij graag wat moeite."

Vanuit Oekraïne is er sceptisch gereageerd op het plan. De directeur van de Oekraïense graanbranche, Serhi Ivasjtsjenko, zegt dat alleen Turkije volgens hem niet voldoende is om de veiligheid van de corridor te garanderen. Oekraïne is een van de grootste exporteurs ter wereld van tarwe, maïs en gerst.

Verslaggever Arjen van der Horst vanuit Odessa: "De blokkade is een gigantisch probleem voor Oekraïne. Het graan is een enorme bron van inkomsten, met de haven van Odessa als cruciale schakel. En wie rijdt van Kiev naar Odessa ziet de eindeloze tarwevelden die later dit jaar geoogst moeten worden. Maar waar sla je dat op als alle opvangplaatsen al vol zijn? Tegelijk wordt er sceptisch gekeken naar het overleg tussen Rusland en Turkije. Ze zeggen: wat voor zin heeft het om over Oekraïens graan te praten zonder Oekraïne? Verder beschuldigt het land Rusland van het stelen van Oekraïens graan, dat door Turkse afnemers zou zijn gekocht. Oekraïne staat dus wantrouwig tegenover deze besprekingen."