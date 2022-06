Blatter en Platini melden zich bij rechtbank, met een lach en genietend van de zon

Sepp Blatter is goedgehumeurd en geniet van het Zwitserse zonnetje, zowel in het Duits als het Frans wil hij dit de toegestroomde pers wel even laten weten. Michel Platini beperkt zich tot een lachje naar een van de fotografen. Of de stemming omslaat bij de voormalige voetbalbestuurders, wordt de komende weken duidelijk. Woensdag is voor het federale strafhof in Bellinzona het proces tegen Blatter en Platini begonnen. Op 8 juli wordt de uitspraak verwacht, die mogelijk leidt tot gevangenisstraffen voor de twee. Blatter was de baas bij de wereldvoetbalvond FIFA, Platini bij de Europese UEFA. Directe aanleiding voor de rechtszaak is een controversiële betaling van zo'n 1,8 miljoen euro van Blatter aan Platini, maar er speelt nog veel meer. Wanbeleid, verduistering en valsheid in geschrifte Want daarnaast wordt Blatter wanbeleid, verduistering van FIFA-gelden en valsheid in geschrifte ten laste gelegd. En Platini wordt nog aangeklaagd vanwege verduistering en valsheid in geschrifte. En ook nog van medeplichtigheid aan het wanbeleid van Blatter.

Sepp Blatter, genietend van de Zwitserse zon - ANP

Het onderzoek loopt al zeven jaar, sinds Blatter in 2015 vlak na zijn herverkiezing als voorzitter van de FIFA opstapte. Een paar maanden later kwam er bij de UEFA ook een einde aan de rol van Platini, die lang werd gezien als opvolger van Blatter. Michael van Praag deed in die periode ook een poging om Blatter op te volgen, maar trok zich voor de verkiezingen al terug om zich achter de sterker geachte Prins Ali Bin Al-Hussein te scharen. Doordat zowel Blatter als Platini werd geschorst, werd vanuit de Europese voetbalbond uiteindelijk secretaris-generaal Gianni Infantino naar voren geschoven als kandidaat. En hij werd gekozen tot de nieuwe voorzitter. Interessant is of zijn naam ook nog voorbijkomt in het hele proces. Onderzoek naar corruptie Platini meent namelijk dat hij beschadigd is door Infantino en de Zwitserse procureur-generaal Michael Lauber, de man die onderzoek deed naar corruptie binnen de FIFA. De schorsingen die Blatter en Platini in eerste instantie werden opgelegd, zijn inmiddels allebei verlopen. Blatter kreeg echter nog een nieuwe straf van zes jaar en acht maanden, wegens het overtreden van ethische regels tijdens zijn bewind (1998-2015). Een terugkeer lijkt onwaarschijnlijk.

Michel Platini meldt zich in Bellinzona - ANP

Platini (66) is al wel weer een jaar in het voetbal actief. De voormalig wereldvoetballer van het jaar heeft een bestuursfunctie bij de spelersvakbond FIFPro. "Ik heb altijd gezegd dat ik terug zou komen als ik ergens van nut zou kunnen zijn", vertelde hij bij zijn aanstelling. "Ik keer terug naar mijn mensen, de spelers, om hun positie te verdedigen en te rechtvaardigen. En boven alles ook om gezamenlijk te bouwen aan de toekomst van de sport." Blatter is inmiddels 86. Vorig jaar lag de Zwitser nog een tijd in het ziekenhuis met ernstige gezondheidsklachten. De sport is nog steeds alles voor hem. Op Twitter noemt hij zich tegenwoordig voetbalfilosoof, waarbij zijn berichten nog steeds miljoenen volgers bereiken. Dat er meestal slechts een handvol mensen reageren, zegt genoeg over zijn huidige status. Vertrouwensband met Poetin Meestal wordt hij uitgemaakt voor corrupt. Of zijn vertrouwensband met Vladimir Poetin wordt in deze oorlogstijd weer eens aangehaald. De Russische premier die zo trots op Blatter was vanwege de toewijzing van het WK voetbal aan Rusland, waar ook al een luchtje aan zat.

Zijn reactie werd door weinigen nog serieus genomen, maar Blatter distantieerde zich van Poetin. "Hij is niet meer dezelfde man." Blatter is ervan overtuigd dat er in de rechtbank beter naar hem en ook Platini geluisterd wordt. En hij heeft alle vertrouwen in de zaak, want enkel optimisme sleept hem er de komende weken doorheen. "Absoluut", zegt hij tot drie keer toe.