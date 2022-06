Kate Bush bestormt hitlijsten met jaren 80-succesnummer dankzij Netflix-serie

Kate Bush maakt na 37 jaar een opvallende comeback met haar nummer Running Up That Hill uit 1985. De zangeres heeft haar plotselinge terugkeer in de hitlijsten te danken aan het vierde seizoen van de Netflix-serie Stranger Things, waarin het nummer een prominente rol heeft.

Vooral de opmars op streamingsdiensten Apple Music en Spotify is opmerkelijk. Op de Nederlandse Apple Music staat het nummer op de tweede positie, bij rivaal Spotify staat het nummer op de derde plaats. Op de wereldwijde Spotify-lijst staat het nummer zelfs bovenaan.

Het nummer is dit keer niet alleen geliefd onder de mensen geboren in de jaren 80 of daarvoor. Volgens The Guardian is Running Up That Hill nu vooral populair onder generatie Z: mensen geboren vanaf eind jaren 90 tot 2010, lang na 1985 waarin het synthpop-nummer uitkwam.

'Nieuw leven'

De 63-jarige zangeres reageert op haar website verheugd op haar hernieuwde populariteit. Volgens haar heeft het nummer "een heel nieuw leven" gekregen door haar jonge fans. "Heel erg bedankt aan iedereen die het lied heeft gesteund."

In 1985 bereikte Running Up That Hill de zesde plek op verschillende Nederlandse hitlijsten. Eerder stond de Britse zangeres er al mee op de tweede plaats in de Britse hitparade. Nu staat staat het nummer ook in het VK bovenaan de hitlijsten van streamingsdiensten Apple Music en Spotify. In Amerika heeft Kate Bush voor het eerst de top 10 in de hitlijsten bereikt (de oorspronkelijke release uit 1985 haalde daar de 30e plaats).

De Amerikaanse sciencefictionserie Stranger Things speelt zich af in de jaren 80 en wordt gekenmerkt door een nostalgische sfeer. Het vierde seizoen bestaat uit twee delen, waarvan de eerste deel vanaf 27 mei te zien was en de tweede deel op 1 juli verschijnt. "Ik wacht met ingehouden adem op de rest van de serie in juli", schrijft Bush.

Bekijk de clip van 'Running Up That Hill':