Oud-minister Dekker zwaargewond na val van racefiets, wandelaarster opgepakt

De 47-jarige oud-minister voor Rechtsbescherming is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou onder meer zijn ribben, sleutelbeen en bekken hebben gebroken. Hij verkeert niet in levensgevaar, zeggen ingewijden.

De VVD, waarvan Dekker lid is, bevestigt dat het om de oud-minister gaat. Betrokkenen zeggen dat er geen reden is om aan te nemen dat de wandelaarster een politiek motief had bij haar actie.

De politie bevestigt desgevraagd dat er gisteravond een ongeluk met een fiets is gebeurd in het duingebied bij Monster, maar wil niet zeggen of het om Dekker gaat.

Voormalig minister Sander Dekker is gisteravond zwaargewond geraakt toen hij in de duinen bij Monster van zijn racefiets viel.

De wandelaarster door wie Dekker ten val zou zijn gekomen, een 42-jarige vrouw uit Monster, zit vast en wordt nog verhoord. Zij wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling.

Vaker gevallen

De voormalige VVD-minister is een fervent racefietser. Hij is tijdens het fietsen al vaker gevallen. In 2015 brak hij zijn heup toen hij ten val kwam tijdens een fietstocht in Spanje.

Twee jaar eerder had hij al zijn sleutelbeen en elleboog gebroken, nadat hij met zijn fiets over de kop was geslagen toen hij een hond moest ontwijken. Hij verscheen daarna in de Tweede Kamer met beide armen in een mitella en een rietje in zijn drinkglas.

Dekker was van 2012 tot en met 2017 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarna was hij van 2017 tot 2022 minister voor Rechtsbescherming, in het vorige kabinet van premier Rutte.