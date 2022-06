Kabinet wil op termijn vier grote opvanglocaties voor asielzoekers

Het kabinet wil dat er op termijn vier grote opvanglocaties komen voor asielzoekers. Op elke opvanglocatie moeten ten minste duizend mensen kunnen verblijven. Bronnen bevestigen berichtgeving hierover door RTL Nieuws.

De kabinetsnota is gisteren besproken in het Veiligheidsberaad, het overleg van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's.

In de versie van de nota van 3 juni, in bezit van de NOS, kondigt het kabinet aan "voor de middellange termijn" in te zetten op "enkele grootschalige Tijdelijk Noodvoorzieningen Vreemdelingen (TNV's)". Het kabinet is hierover in gesprek met een aantal gemeenten "waarbij met name gekeken wordt naar gebruik van cruiseschepen die aangemeerd kunnen worden in de haven".

Crisissituatie

Inmiddels wordt er ook gesproken over grote tenten en sporthallen. Het gaat om een half jaar per gemeente die hier in toestemt. De gesprekken met gemeenten worden gevoerd onder leiding van het COA, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers.

Volgens bronnen binnen het Veiligheidsberaad wordt het steeds lastiger om gemeenten te vinden die aan de crisisnoodopvang of zo'n grote tijdelijke noodvoorziening willen meewerken. Staatssecretaris Van der Burg spreekt van een crisissituatie.

Gisteren hebben weer zeker honderd mensen de nacht doorgebracht op een stoel in het aanmeldcentrum in Ter Apel.