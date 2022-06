Bus valt in ravijn in Pakistan, 22 doden

In Pakistan zijn bij een busongeluk 22 doden gevallen. Onder de slachtoffers zijn kinderen. Het ongeluk gebeurde op een smalle bergweg in de zuidwestelijke provincie Beloetsjistan. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een ravijn terecht.

Volgens ooggetuigen reed de chauffeur vlak voor het ongeluk te hard en verloor hij daardoor de macht over het stuur. Een motorrijder zegt tegen persbureau AP dat hij de kleine bus steeds sneller zag rijden, waarna het voertuig slipte en in het ravijn viel. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en of de bus technische mankementen had.

Volgens de lokale autoriteiten lijkt het erop dat geen enkele passagier het ongeluk heeft overleefd. De lichamen van de slachtoffers worden door reddingswerkers per ambulance naar een nabijgelegen ziekenhuis vervoerd voor identificatie.

Slechte wegen

Het verkeer in Pakistan is notoir onveilig. Veel wegen verkeren in slechte staat en niet zelden worden de verkeersregels overtreden. Ook worden voertuigen vaak slecht onderhouden.

In juli vorig jaar vielen in de oostelijke provincie Punjab zeker 33 doden toen een bus met hoge snelheid op een vrachtwagen botste. Een maand eerder had een ongeluk het leven gekost aan zeker twintig pelgrims. De bus waarin zij zaten, raakte van de weg in een scherpe bocht.