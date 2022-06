Auto rijdt in op voetgangers bij Kurfürstendamm in Berlijn, een dode en acht gewonden

In het centrum van Berlijn is een auto ingereden op voetgangers op een trottoir. Hierbij zijn een dode en acht gewonden gevallen, melden Duitse media.

De politie heeft de bestuurder aangehouden. Volgens de Duitse krant Bild reed hij in een Renault Twingo.

Het is niet duidelijk of hij met opzet op de menigte is ingereden. Een ooggetuige vertelt op Twitter dat een auto over een langere afstand over de stoep reed, daarbij meerdere mensen raakte en vervolgens eindigde in het raam van een Douglas-filiaal. Volgens deze ooggetuige zijn er meerdere dodelijke slachtoffers. De hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig.