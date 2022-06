Armeens-Duitse man rijdt in op voetgangers in Berlijn, een dode en twaalf gewonden

In het centrum van Berlijn is een auto ingereden op voetgangers op een trottoir. Hierbij zijn een dode en zeker een tiental gewonden gevallen. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er vijf gewonden in levensgevaar. De politie heeft de bestuurder aangehouden. Het is volgens de politie een 29-jarige Armeense-Duitse man die in Berlijn woont. Omstanders hadden hem vastgehouden en overgedragen aan de politie. Hij reed in een zilverkleurige Renault Clio. Hulpdiensten zijn al druk bezig op de plek van het incident:

Auto rijdt in op voetgangers in Berlijn - NOS

Het is niet duidelijk of hij met opzet op de menigte is ingereden. Een woordvoerder van de politie in Berlijn kon daar nog geen uitsluitsel over geven. De Schots-Amerikaanse acteur John Barrowman was ooggetuige van het ongeluk. Hij vertelt op Twitter dat een auto over een langere afstand over de stoep reed, daarbij meerdere mensen raakte en eindigde in het raam van een Douglas-filiaal. Volgens deze ooggetuige zijn er meerdere dodelijke slachtoffers. De hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig. John Barrowman was ooggetuige en deed verslag op Twitter:

Verslag ooggetuige Berlijn: 'Toen we naar buiten kwamen zagen we het bloedbad' - NOS

De verdachte reed in een zilverkleurige Renault Clio:

Het verkeersinformatiecentrum van Berlijn meldt dat het gebied rond de Kurfürstendamm is afgezet. Weggebruikers wordt verzocht de plaats van het incident te mijden. Het incident vond plaats bij de Gedächtniskirche aan de Kurfürstendamm, in de buurt van de plaats van de dodelijke aanslag op 19 december 2016, toen Anis Amri, een afgewezen Tunesische asielzoeker inreed op een drukke kerstmarkt. Hierbij vielen 13 doden, inclusief een slachtoffer dat vorig jaar nog overleed. De dader vluchtte en werd vier dagen na de aanslag door de politie doodgeschoten in Milaan. Een kaartje van de plek van het ongeluk van vandaag:

