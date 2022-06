Jantje Beton: buitenspelen onder druk door TikTok en volle agenda

Buitenspelen staat nog altijd onder druk, concludeert Jantje Beton na onderzoek van Kantar Public. Dat laat zien dat 17 procent van de kinderen nooit naar buiten gaat om te spelen. In een vergelijkbaar onderzoek uit 2018 was dat nog 8 procent.

Volgens de liefdadigheidsorganisatie, die zich hardmaakt voor speelkansen voor kinderen en jongeren, is sprake van een neerwaartse trend. Ook uit een kleinere studie uit 2019 bleek al dat steeds meer kinderen nooit buitenspelen: toen was het 15 procent.

Elke dag, of nooit

Tegelijkertijd gaan vergeleken met vier jaar geleden meer kinderen iedere dag naar buiten om te spelen. In 2018 was het 1 op de 6 kinderen, nu is dat 1 op de 5. Vooral kinderen tussen de 6 en 12 jaar zoeken gaan vaak de buitenlucht in.

Het is een beetje dubbel, zegt een woordvoerder van Jantje Beton. "1 op de 5 kinderen speelt elke dag buiten, maar 1 op de 6 doet dat nooit. Alles daartussenin is teruggezakt. Het beeld is: of elke dag, of nooit."