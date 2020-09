Mollema relativeert tijdverlies: '1.20 is te veel, maar het valt me nog mee'

Mollema werd verrast: 'Maar de schade is nog redelijk beperkt gebleven' - NOS

Slachtoffers kent een waaieretappe altijd wel, de vraag is hoeveel het er zijn en wie. Cees Bol zag zijn kansen op een sprintzege al snel in rook opgaan en ook Bauke Mollema mocht zich vrijdag tot de verliezers van de dag rekenen. Hij begon de dag met dertien seconden achterstand op geletruidrager Adam Yates, na afloop van de finish was die opgelopen tot 1.34. "Een minuut en twintig seconden verliezen is te veel in zo'n rit, maar het valt me nog mee eigenlijk", relativeert Mollema. "Dan hebben we in de laatste tien kilometer niet veel verloren. Maar het is gewoon zonde." 'Ik zat gewoon te ver' Mollema werd op ruim dertig kilometer van de finish verrast door een breuk in het peloton. Ook Tadej Pogacar (derde in het klassement) en zijn ploeggenoot Richie Porte verloren tijd op de groep met Yates, Tom Dumoulin en Primoz Roglic. "Ik zat gewoon te ver op het punt waar het brak", aldus Mollema. Bekijk hier de samenvatting van de etappe:

Samenvatting etappe 7: Van Aert wint weer, Pogacar slachtoffer van waaiers - NOS

Dumoulin en de andere Jumbo-Visma-renners wisten waar het peloton zou kunnen breken, Mollema was daar niet van op de hoogte. "We hadden er geen weet van helaas, anders had ik wel wat verder van voren gezeten. Gelukkig voor mij en Richie zaten Pogacar en Mikel Landa bij ons, daardoor hebben we een hard tempo gereden tot de finish." Mollema's ploegleider Steven de Jongh baalde van het tijdverlies. "Dat is niet leuk en daar worden we niet vrolijk van."

De Jongh baalt van tijdverlies Mollema: 'Worden we niet vrolijk van' - NOS

Zijn ploeg Trek krijgt komend weekeinde in de Pyreneeën de kans om tijd terug te pakken. De Jongh: "Als de kans daar is, wil je elke dag tijd goedmaken. Dat lijkt me duidelijk." 'Helaas een mooie koers' Sunweb-sprinter Bol verloor al vroeg in de etappe de aansluiting met de eerste groep toen de renners van Bora-Hansgrohe het tempo opvoerden. En dus was de kans op een eventuele ritzege verkeken. "Ze trokken de waaier op de klim, we werden allemaal gelost. Ik reed zo hard als ik kon, maar het was niet hard genoeg. Ze hebben er helaas een mooie koers van gemaakt."

Geloste sprinter Bol: 'Ze hebben er helaas een mooie koers van gemaakt' - NOS