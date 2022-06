Al het schaatsen komende jaren bij de NOS te zien, op al onze kanalen

Het nieuwe contract met de ISU loopt tot en met het seizoen 2026/2027 en omvat de live-uitzendrechten voor alle Europese en wereldkampioenschappen langebaanschaatsen en shorttrack en alle wereldbekerwedstrijden in die disciplines.

Nieuw ten opzichte van het huidige contract is dat de NOS vanaf 2023/24 ook de live-rechten heeft van het EK en WK kunstrijden.

"Met deze nieuwe afspraken blijven we het schaatsen verslaan zoals de liefhebber dat van ons gewend is. Niet alleen live actie, maar ook alle relevante zaken daaromheen, het hele jaar door", zegt Maarten Nooter, hoofdredacteur NOS Sport.

Schaatsen grootste wintersport

"En nu Nederland weer meedoet in het kunstschaatsen is het goed dat we ook het EK en WK kunstrijden live kunnen uitzenden. Schaatsen is de grootste wintersport van dit land en dus belangrijk voor heel veel mensen. En dat is precies waarom het bij de NOS en op het open net van de publieke omroep hoort."

Jan Dijkema, ISU President: "De ISU promoot en ontwikkelt wereldwijd het langebaanschaatsen, shorttrack en kunstrijden. De Nederlandse markt is in het bijzonder belangrijk vanwege de vele schaatsliefhebbers. Ik ben dan ook zeer verheugd dat de overeenkomst met de NOS voor vier jaar is verlengd."