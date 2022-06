Politie zoekt 'gevaarlijke' tassen in Nijmegen

De politie is op zoek naar een of meerdere tassen of zakken die zijn gedumpt in Nijmegen. Vier verdachten zouden ze vanochtend hebben achtergelaten in de stad toen ze op de vlucht waren. De politie is bang dat er gevaarlijke materialen in zitten.

Gedetailleerder wil de politie volgens Omroep Gelderland niet zijn. Ook zegt de politie niets over de verdachten. Onduidelijk is of ze zijn aangehouden.

Op basis van getuigenverklaringen gaat de politie er vanuit dat de mannen een of meerdere tassen hebben gedumpt op hun vlucht. Waar precies is niet duidelijk.

De politie benadrukt dat mensen de spullen niet moeten aanraken, ook omdat daarmee sporen worden gewist.