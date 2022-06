Benzineprijs stijgt naar nieuw record; 'zal voorlopig hoog blijven'

Benzine was nog nooit zo duur. De adviesprijs voor een liter is 2,504 euro en daarmee is benzine 0,2 cent duurder dan het vorige record dat op 10 maart werd bereikt.

Dat blijkt uit cijfers van United Consumers. Sommige tankstations langs de snelweg rekenen zelfs een paar cent meer voor een liter benzine. Daar wordt zelfs meer dan 2,55 euro betaald. Bij tankstations die niet langs de snelweg liggen, kan soms nog voor 2,30 euro per liter worden getankt.

De afgelopen weken lopen de prijzen aan de pomp hard op. Afgelopen vrijdag was de benzineprijs voor het eerst hoger dan voor de accijnsverlaging op 1 april. Op die dag werd de accijns op benzine met 17 cent verlaagd.

Duurdere olie

Dat de benzineprijs oploopt, komt vooral doordat olieprijs stijgt. Een vat ruwe olie kost nu 120 dollar.

Begin maart liep de prijs van een vat ruwe olie mede vanwege de oorlog in Oekraïne snel op naar bijna 130 dollar. Dat de prijs van een liter benzine nu toch hoger is dan toen, komt door de koers van de euro ten opzichte van de dollar. De waarde van de euro is gedaald, terwijl olie doorgaans in dollars wordt afgerekend.

"Tanken voor 2 euro per liter gaan we voorlopig niet meer meemaken", zegt Paul van Selms van United Consumers. "De vooruitzichten zien er niet goed uit, dus de prijs zal waarschijnlijk hoog blijven. Er is geen zicht op een oplossing van de oorlog in Oekraïne op korte termijn en het risico blijft dat de huidige situatie escaleert."

Diesel

De prijs van diesel loopt ook op, maar is nog niet in de buurt van het oude record. De adviesprijs voor een liter diesel is 2,22 euro, terwijl het record 2,37 is..