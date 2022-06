Van dansen op vuilnisbak naar Oranje; Wales na de euforie terug in de realiteit

En dat werd gevierd, tot het weer licht werd in de pubstraat van Cardiff. Sterspeler Gareth Bale had zijn eigen kroeg 'Elevens Bar' maar al te graag ter beschikking gesteld op deze historische avond. Aan het duel met Oranje dacht op dat moment niemand in Wales.

De supporters en voetballers hadden alle reden om feest te vieren. Want voor het eerst in 64 jaar heeft Wales zich geplaatst voor een WK . Na een zenuwslopend duel werd Oekraïne met 1-0 verslagen.

Diep in de zondagnacht gingen de spelers van Wales juichend en zingend over straat. Sommigen klommen, duidelijk met wat slokken op, bovenop een vuilnisbak. Op de maat van de tophit van Shakira uit 2010 zongen ze: "Waka waka eeh eeh, we're going to Qatar!" Honderden uitbundige fans vierden het feestje mee.

Drie dagen later is dat toch echt de realiteit. Vanavond (20.45 uur) speelt Wales in Cardiff tegen de ploeg van Louis van Gaal, in het kader van de Nations League. Veel van de spelers die zondag in de basis stonden bij de historische zege op Oekraïne en later dansten op de vuilnisbakken, zullen nu op de reservebank plaatsnemen.

Jonge spelers krijgen kans

"We kunnen in deze wedstrijd alvast experimenteren voor het WK", zegt interim-bondscoach Rob Page. "Ik ga een mix tussen jonge en oude spelers opstellen. Vooral voor de jongeren is het een mooie test om zich te bewijzen tegen een grote tegenstander."

"Als ik straks een van die jonge gasten opeens nodig heb op het WK, dan is spelen tegen een topland in elk geval niet helemaal nieuw voor hem. We spelen nu tegen Nederland, tegen België en dan weer tegen Nederland. Van dit soort wedstrijden kunnen die jonge gasten nog maandenlang of misschien zelfs jarenlang profijt hebben."