Titanenstrijd bij Oranje om drie plekken in defensie: 'Concurrentie is moordend'

"Het is een ware strijd daar", stelde Louis van Gaal dinsdagavond op de persconferentie in Cardiff aan de vooravond van de interland tegen Wales. Hij doelde op zijn luxeprobleem in het centrum van de verdediging. Voor drie posities kan hij putten uit meerdere topkandidaten. De enige die zich zeker van een plek mag wanen, is aanvoerder Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool mocht na het duel met België op vakantie en is er woensdag niet bij in het Cardiff City Stadium. Dat kwam Van Gaal niet slecht uit. "Dan kan ik anderen op die positie aan het werk zien", zei de bondscoach. De Vrij vervangt Van Dijk Stefan de Vrij is Van Dijks vervanger als leider van de defensie én als aanvoerder. Dat laatste kan betekenen dat Daley Blind niet start, want Van Gaal benoemde Blind bij het begin van zijn derde termijn als bondscoach na Van Dijk en Georginio Wijnaldum als derde aanvoerder.

Nederlands elftal bij de NOS De Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Wales is te volgen via een livestream en liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Op NPO 3 is het duel ook te zien en via NPO Radio 1 is het radioverslag te horen. Woensdag 8 juni, 20.45 uur: Wales-Nederland (NPO 3) Zaterdag 11 juni, 20.45 uur: Nederland-Polen (NPO 1) Dinsdag 14 juni, 20.45 uur: Nederland-Wales (NPO 3)

Het is deze weken een kwestie van testen ter voorbereiding op het WK en dat geldt zeker voor de posities centraal achterin. Van Dijk is de beoogde middenman in Qatar met rechts naar hem Stefan de Vrij, Jurriën Timber of Matthijs de Ligt en links naast hem een linkspoot, Nathan Aké of Blind. De Ligt is het rechtsbenige alternatief op links en de verdediger van Juventus geldt evenals De Vrij ook als alternatief voor Van Dijk in het midden. In de huidige selectie voor de Nations League-wedstrijden krijgen ook Bruno Martins Indi (links) en Jordan Teze (rechts) een kans. Jong Oranje-verdediger Sven Botman is eveneens in beeld. Kijk hieronder naar wat Stefan de Vrij en bondscoach Louis van Gaal zeiden over de kracht en concurrentie achterin.

Wie drie jaar geleden had gezegd dat Matthijs de Ligt een van de gezichten van het Oranje van het komende decennium zou worden, zei niets geks. Het was de gedachte van velen. Toch is de nu 22-jarige verdediger op dit moment niet die vaste waarde. Dat ligt niet alleen aan zijn eigen ontwikkeling. 'Alleen lastig voor de bondscoach' "De concurrentie is moordend", zei De Ligt deze week. "Dat hoort erbij in topsport. Dat is niet lastig. Het is alleen lastig voor de bondscoach. Je kan het als iets negatiefs zien, maar je kan het ook als iets positiefs zien. Als iets dat prikkelt. Het maakt je scherper." Kijk hieronder naar de interviews met Matthijs de Ligt, Nathan Aké en Stefan de Vrij.

Bij die woorden sloot De Vrij zich aan: "Het is alleen maar goed dat er zo veel kwaliteit rondloopt op die posities. Het prikkelt. Iedereen moet leveren, om de woorden van de bondscoach te herhalen." Hoog niveau, hoge eisen Het surplus aan kwaliteit achterin stelt Van Gaal in staat om hoge eisen te stellen. Alleen goed verdedigen of goed kunnen opbouwen is niet goed genoeg. Doordekken is het devies, het druk zetten op de tegenspeler in balbezit en het overnemen van de positie van de druk zettende speler. Dat doordekken is een must voor Van Gaal in het 3-4-3-systeem waarmee hij op het WK hoge ogen wil gooien. Dat alles volgens de zogenaamde '10-meter-regel', de voor de bondscoach maximale afstand tussen spelers onderling, om het team zo compact mogelijk te houden. Van Gaal verwacht daarnaast zelfoplossend vermogen van zijn spelers. De eerste helft van de interland tegen Duitsland eind maart (1-1) was wat dat betreft een harde les.

Het grootste deel van de eerste helft liepen de spelers van Oranje hulpeloos achter de Duitsers aan. Telkens een stap te laat. Na rust ging dat beter, speelde Oranje op commando van Van Gaal één-op-één en kwam Nederland met name dankzij Frenkie de Jong beter onder de Duitse druk uit. "Dat moeten de jongens eigenlijk zelf kunnen beslissen", zei Van Gaal na de wedstrijd. Hij herhaalde die wens voorafgaand aan het duel met België: "Ik ben benieuwd of de spelers op het veld de beslissing kunnen nemen: één-op-één spelen of juist een man overhouden." Plusje voor Timber en Aké Oranje en ook het centrale verdedigingstrio Timber-Van Dijk-Aké maakte tegen de Belgen in Brussel een goede beurt. Gedwongen door de druk van Oranje maakten de Belgen veel fouten in de opbouw en in balbezit had Nederland steeds een man meer.

Jurriën Timber tegen België - ANP