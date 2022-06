Politietop waarschuwt discriminerende agenten: zo nodig ontslag

De politie wil racisme en discriminatie binnen de organisatie strenger gaan aanpakken. Zo kunnen agenten die zich racistisch uiten tegen collega's voortaan rekenen op ontslag, blijkt volgens NRC uit een verklaring die tachtig hooggeplaatste politiefunctionarissen vorige week hebben opgesteld in een topoverleg.

"Wij willen de 'politie voor iedereen' zijn. En ja, dat gaan we beter doen. Maar wie de grens over gaat, zal dat altijd voelen, daar hoort altijd een sanctie op te volgen. Altijd. En daar waar nodig volgt ontslag", staat in de verklaring.

Directe aanleiding voor het aangescherpte beleid is de 2Doc-documentaire De blauwe familie van KRO-NCRV die vorige maand werd uitgezonden. Daarin vertellen (oud-)politieagenten hoe zij of collega's vanwege hun huidskleur of afkomst geïntimideerd, getreiterd en gediscrimineerd worden, en hoe de leiding niet ingrijpt.

Tijd van 'goed gesprek' voorbij

De nieuwe aanpak is een aanzienlijke verscherping van het huidige beleid. De afgelopen jaren kwam het geregeld voor dat agenten die zich schuldig maakten aan racistische uitlatingen werden berispt of overgeplaatst, zoals gebeurde met Rotterdamse agenten die racistische berichten stuurden in een appgroep. Klokkenluiders werden weggepest, weggepromoveerd of ontslagen.

Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer zegt in gesprek met NRC dat de tijd dat racistische agenten na "een goed gesprek" met hun leidinggevenden weer verder konden voorbij is.

"Excuses zoals dat gebeurde onder het mom van werkdruk en stoom afblazen gaan niet meer op. Discrimineren, racistisch gedrag, buitensluiten: het moet altijd consequenties hebben. Het betekent niet dat altijd ontslag volgt, maar het is wel het uitgangspunt van waaruit we de schending beoordelen", aldus Huyzer, die ook verantwoordelijk is voor het diversiteitsbeleid.

Coördinator racisme en discriminatie

Ook wordt er een speciale coördinator racisme en discriminatie aangesteld in de persoon van de Utrechtse commissaris Johan van Renswoude. Hij moet erop toe gaan zien dat landelijk dezelfde normen gelden bij de aanpak van racistische agenten.

De strengere aanpak wordt vandaag in een video op de politiesite intern verspreid. Vijftien leidinggevenden benadrukken daarin dat de politie een voorbeeldfunctie heeft bij de aanpak van racisme in de samenleving. "Kijk niet weg, want het gebeurt hier onder onze ogen."