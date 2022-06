Veel startende ondernemers, maar ook veel stoppers

In de maand mei zijn ruim 21.000 ondernemers een bedrijf begonnen, 10.000 bedrijven zijn gestopt. Het aantal starters steeg met 16 procent, het aantal stoppers met 32 procent, vergeleken met een jaar geleden.

De meeste starters en stoppers zijn te vinden in de sectoren Gezondheid en Horeca, staat in een rapport van de Kamer van koophandel (KvK).

De groei van het aantal startende bedrijven in de horeca is volgens de KvK uitsluitend toe te schrijven aan de eventcatering, waar zelfstandige koks en barista's onder vallen.

Feesten en partijen

"Met het losbarsten van het festivalseizoen en de inhaalslag van allerlei feesten en partijen zijn het hoogtijdagen voor de eventcatering", zegt hoogleraar Strategie, Organisatie en ondernemerschap Erik Stam. "In de zorg speelt vooral de verschuiving van loondienst naar zelfstandige arbeid, zowel verpleegkundigen als thuiszorg."

Starters zijn vooral te vinden in de Randstad in de vier grote steden.

Het aantal faillissementen is in mei ten opzichte van april gestegen, maar is met 161 gevallen nog steeds erg laag.