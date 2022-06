Opnieuw slapen asielzoekers op stoelen in Ter Apel

Chaos in de opvang

De 600 extra crisisnoodopvangplekken die veiligheidsregio's hebben georganiseerd, hebben een week verlichting kunnen brengen, in plaats van de voorspelde twaalf weken.

Tegn RTVNoord zegt het COA dat het inzicht in de chaos probeert te krijgen. De asielzoekers die in die crisisnoodopvang zitten, moeten namelijk ook weer terug naar Ter Apel voor het asielproces. De opvangorganisatie probeert dus vast te stellen waar asielzoekers zitten en welke stappen ze nog in Ter Apel moeten doorlopen, voordat ze naar reguliere opvangplekken kunnen. "Het is niet zomaar mogelijk om mensen te laten vertrekken. Het maakt het soms chaotischer als we dat wel doen", zegt Engbers.